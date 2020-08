Vogue británica dedica edición de septiembre al activismo

Londres.- La edición británica de Vogue dedica su número de septiembre al activismo, con una portada con dos activistas de color y producida por un equipo predominantemente negro.

El editor en jefe Edward Enninful, quien es negro, dijo que quería que el nuevo número de la revista fuera un “grito de guerra para el futuro”. Señaló que el 2020 es un “momento de cambio necesario”, y dijo a la BBC que el enfoque en el activismo era una decisión “obvia”.

La portada incluye al astro del Manchester United Marcus Rashford, de 22 años, quien en junio hizo una campaña exitosa para obligar al gobierno británico a dar cupones de alimentos gratis a familias pobres durante las vacaciones de verano. Rashford posó junto a la modelo y activista por la salud mental Adwoa Aboah. Ambos fueron fotografiados por Misan Harriman, el primer fotógrafo de color encargado de las imágenes del número de septiembre de la revista, que tradicionalmente es considerado el más importante en el calendario de Vogue.

“(Enninful) sabe que hay mucha gente talentosa de orígenes diversos que nunca ha tenido una oportunidad justa, finalmente la puerta está entreabierta”, dijo Harriman.

La portada desplegable incluye otros 18 rostros, como defensores del movimiento Black Lives Matter, feministas y activistas contra el racismo.

