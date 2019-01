¡Fake News! Luisito Comunica no va para gobernador de Puebla

Agencia

PUEBLA, Puebla.- Hace unos días se dio a conocer en las redes sociales que Luisito Comunica, el famoso youtuber, quería ser el gobernador interino de Puebla, esto después de la trágica muerte de la gobernadora Érika Alonso en un accidente aéreo.

Aunque la noticia se difundió como pólvora, y algunos medios incluso aseguraban que él se había registrado, todo fue un fake news.

El influencer dejó claro que no quiere ser gobernador y que no sabe cómo salió el tema. Se dice que un grupo de fans lo registró. En un video que publicó en su canal de YouTube lamenta las reacciones de muchos internautas que comparten la noticia sin verificar la información.

Lo voy a decir lo más claro posible. Nada de sarcasmo, nada de bromas, para que no saquen nada de contexto:



NO QUIERO SER GOBERNADOR DE NINGÚN ESTADO.



NO me di de alta en ningún registro.



NO tengo idea de dónde salió la noticia.



NO tengo ninguna relación con nada de política.