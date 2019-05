Vuelve Tarantino a Cannes con 'Once Upon A Time … In Hollywood'

Agencias

Ciudad de México.- Quentin Tarantino volvió al Festival de Cannes con su novena película, Once Upon A Time … In Hollywood.

"Once Upon a Time... in Hollywood", era una de las películas más esperadas del Festival de Cannes, y su alfombra roja este martes antes del estreno no decepcionó, con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt como dos de los actores más aclamados.

Sony Pictures Entertainment publicó el trailer oficial de la película que se estrenará el próximo 26 de julio.

Margot Robbie, quien está dentro de un elenco de lujo también integrado por Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt Russell o el recientemente fallecido Luke Perry.

"Estoy deseando que el mundo vea la película", dijo el director estadounidense al canal televisión del festival minutos antes de la proyección.

Tarantino busca de nuevo la Palma de Oro tras haberla conquistado una primera vez hace 25 años con "Pulp Fiction".

De acuerdo con medios internacionales, Tarantino pidió hacer spoilers.

"Solo pido que todo el mundo evite revelar algo que pueda impedir a audiencias posteriores tener la experiencia de ver la película de la misma forma", finaliza el mensaje, firmado por "Quentin".

No hay mucha información sobre el noveno filme de Tarantino; se trata de su guión "más personal", según dijo uno de los productores, David Herman, a la revista Entertainment Weekly.

