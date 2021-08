¿Vuelven Black Widow y el Cap.? Scarlett Johansson y Chris Evans preparan nueva película

Aunque en el universo cinematográfico de Marvel ya no aparecerán La Viuda Negra y Capitán América, en las próximas entregas, los fanáticos de los actores que les dieran vida pueden estar contentos porque estas dos celebridades aparecerán de nuevo en la gran pantalla.

Scarlett Johansson y Chris Evans, quienes en el UCM dieron vida a Natasha Romanoff y Steven Rogers, se han unido de nueva cuenta, pero ahora con Apple Studios para protagonizar "Ghosted", una aventura de acción romántica que será dirigida por Dexter Fletcher.

Fletcher es conocido por hacer dirigido "Rocketman" y parte de "Bohemian Rhapsody". Según el sitio "Deadline", aunque ambos actores aún no firman el acuerdo, están en negociaciones avanzadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Scarlett Johansson (@scarlettjohanssonworld)

Este largometraje contará con un guion realizado por Paul Wernick y Rhett Reese, escritores de las películas de "Deadpool" y "Zombieland".

Este proyecto de Apple Studios se suma a los últimos realizados por la empresa, quien este año fue la sensación del Festival de Cine de Sundance con el filme "CODA", y está en la producción de "Killers of the Flower Moon", dirigida por Martin Scorsese, así como la película "Emancipation", creada por la dupla de Will Smith y Antoine Fuqua.

El estudio también se encuentra produciendo "Kitbag", dirigida por Ridley Scott, con Joaquin Phoenix como Napoleón Bonaparte y Jodie Comer como su esposa Josephine.

Este es el último acuerdo para Johansson (quien formará parte del elenco de la nueva película de Wes Anderson) desde que sus abogados presentaron una demanda contra Disney por la decisión del estudio de publicar el día y la fecha de lanzamiento de "Black Widow" para la compra premium en Disney +.

La actriz acaba de tener su primer hijo con su esposo y escritor principal de Saturday Night Live, Colin Jost.

Deadline reveló que Disney respondió con una reprimenda con púas a Johansson mientras estaba de parto (para ser justos, sus abogados presentaron una demanda durante el mismo período), lo que llevó a sus representantes a anunciar el nacimiento de su hijo.

Scarlett y Chris ya había trabajado antes en tres películas de "Los Vengadores", así como en "Capitán América: Winter Soldier" y "Capitán América: Civil War".

