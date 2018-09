"The Walking Dead" podría continuar por lo menos 10 años más

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Josh Sapan, CEO de AMC, un canal de televisión estadounidense en el que se estrenó desde 2010 The Walking Dead, aseguró que la serie está planeada para continuar durante una década más. No obstante, uno de los personajes protagónicos más queridos de la serie, Andrew Lincoln ya no formará parte de la novena temporada y con el tiempo, podrían ir saliendo cada vez más actores de la franquicia, indicó el portal de noticias CinePremiere.

La temporada 9 de The Walking Dead se estrenará el próximo 8 de octubre de 2018 y en una entrevista para Hollywood Reporter, Sapan habló sobre sus expectativas de esta nueva temporada y el futuro de la franquicia. “The Walking Dead es un universo … y tenemos un plan a gestionar durante la próxima década. Es un plan muy cuidadoso para respetar a los fanáticos de este universo”, respondió el CEO de AMC.

Después del impactante final en la octava temporada, en el que Negan queda encarcelado y el resto de los supervivientes capitaneados por Rick están divididos, esta nueva temporada contará la nueva organización después del apocalipsis.

Los fanáticos de una de las series más importantes de zombies podrían sentirse cada vez más alejados debido a las recientes noticias para los nuevos episodios que han generado descontento, como el salto en el tiempo que experimentarán los personajes y la promesa de una temporada menos sangrienta.