Warfare: Tiempo de guerra muestra el caos sin filtros

La crudeza y el impacto emocional de una misión fallida de soldados SEAL son el núcleo de Warfare: Tiempo de guerra, una película que rompe con los estereotipos del cine bélico.

Codirigida por Ray Mendoza, veterano de guerra y autor del guion, junto al reconocido cineasta Alex Garland, la cinta se estrena este fin de semana en cines con un enfoque profundamente humano.

A mission deep in enemy territory.



Based on true events, and made by those who experienced them firsthand. #WARFARE is OUT NOW at Cineworld. pic.twitter.com/5iyYt4zeUv