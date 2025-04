Warner Bros. domina la taquilla con ‘Sinners’ y ‘A Minecraft Movie’

Warner Bros. se posiciona con fuerza en la taquilla este fin de semana, ocupando los dos primeros lugares del ranking de Estados Unidos.

Aunque su nuevo thriller vampírico Sinners, dirigido por Ryan Coogler, no logró destronar al fenómeno A Minecraft Movie, su debut fue sólido, con una recaudación de 19,2 millones de dólares entre el viernes y las funciones de preestreno. La película se exhibe en 3 mil 308 salas, una cifra notablemente inferior a las 4 mil 302 pantallas de Minecraft, pero aun así promete superar las proyecciones iniciales del estudio, que anticipaban 40 millones en tres días.

Uno de los factores que impulsa este buen arranque es el uso de formatos premium como Imax y funciones en 70mm, una estrategia que Warner ha destacado fuertemente en su campaña de marketing.

Esta apuesta tecnológica, popularizada por cineastas como Christopher Nolan, podría darle a Sinners una mayor longevidad en cartelera, especialmente si logra generar un efecto de evento cinematográfico. La película tendrá acceso a salas Imax por dos semanas, antes de ceder el espacio al próximo gran lanzamiento de Marvel: Thunderbolts.

Una apuesta arriesgada con altas expectativas

Sinners es uno de los proyectos más ambiciosos de Warner para este año. Con un presupuesto de 90 millones de dólares y una calificación R, la película representa una gran inversión para un título original. Parte del acuerdo con Coogler incluyó una cláusula poco habitual: los derechos del filme regresarán al director tras 25 años, un gesto similar al que Sony ofreció a Quentin Tarantino por Once Upon a Time in Hollywood.

Los primeros indicios apuntan a que la jugada podría rendir frutos. Protagonizada por Michael B. Jordan, quien interpreta a dos hermanos gemelos en el sur profundo de los años 30 enfrentándose a una amenaza vampírica, la cinta ha recibido elogios tanto de la crítica como del público.

Con una inusual calificación “A” en CinemaScore —especialmente rara para una película de terror—, las perspectivas a largo plazo son optimistas.

El reparto también incluye a Hailee Steinfeld, Jack O’Connell y Delroy Lindo, y la historia se desarrolla en la vibrante pero oscura escena del blues del Delta del Misisipi.

‘A Minecraft Movie’ mantiene el liderazgo con fuerza

Mientras tanto, el otro gran éxito de Warner Bros., A Minecraft Movie, continúa firme en el primer lugar con 16 millones de dólares recaudados, una caída de apenas 22% respecto al fin de semana anterior.

A dos semanas de su estreno, ya se ha convertido en una de las 100 películas más taquilleras de todos los tiempos en Estados Unidos, con una proyección que podría superar los 350 millones de dólares al cierre del domingo.

Con información de Variety