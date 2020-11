Warner Bros. se disculpa por caracterización de Anne Hathaway en Las Brujas

Ciudad de México.- El estudio Warner Bros. pidió una disculpa y lamentó las ofensas causadas, tras ser criticado por la caracterización de Anne Hathaway en Las Brujas.

En días pasados, la compañía fue criticada por personas con discapacidades por retratar a la Bruja Mayor (Hathaway) como una villana a la que le faltan dedos.

Muchas personas señalaron que el personaje parecía tener ectrodactilia, una anomalía hereditaria de las extremidades que comúnmente se conoce como "mano partida", lo que podría perpetuar los estereotipos de que las discapacidades son anormales y de miedo.

La atleta paralímpica Amy Marren fue una de las figuras que hizo pública su molestia y su preocupación por cómo la cinta podría afectar a la comunidad que tiene esas diferencias en sus extremidades.

@WarnerBrosUK was there much thought given as to how this representation of limb differences would effect the limb difference community?! @ReachCharity @RoaldFull pic.twitter.com/kiTEAuYt7i