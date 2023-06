Wendy Guevara, de 'Las perdidas', revela que sufrió abuso cuando era menor

Wendy Guevara, de 'Las Perdidas', reveló en el show 'La Casa de los Famosos', que fue víctima de abuso sexual durante su niñez.

La influencer relató que los hechos sucedieron hace mucho tiempo, cuando tenía alrededor de 11 años; ella asegura que en ese momento ya era consciente de sus preferencias sexuales y se mostraba como un niño afeminado.

Además, detalló que su agresor era un sujeto mucho más grande que ella y que el abuso fue grave, ya que le causó lesiones.

"Cuando me violaron... fue un muchacho ya mayor de edad; y como yo era un chavito gay muy afeminado, el chavo me violó fuerte, me salía sangre", reveló a sus compañeros del reality show.

Aseguró, que en ese momento no pudo hacer nada para defenderse, pero por suerte algunas personas que presenciaron el incidente llamaron a la policía y tanto su agresor como ella terminaron en el Ministerio Público.

Cabe destacar que afirmó que el suceso no le ocasionó un trauma tan severo, lo que sí la marcó fue la atención que recibió por parte de los médicos legistas, y es que tras dar su declaración tuvieron que revisarla varias veces, lo que le resultó traumático.

"Llegó la policía y me llevó. No, no estoy traumada, ya lo superé, pero fíjate Sergio (Mayer) no sé qué me traumó más, si eso o cuando me llevaron al Ministerio Público y como tres doctores me metían el dedo", añadió.