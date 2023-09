Wendy Guevara presenta su gira 'Tour Resulta y Resalta 2023’

Quienes critiquen a Wendy Guevara, está bien que lo hagan, porque a ella no le importa para nada su opinión.

La ganadora de La Casa de los Famosos México, quien ya recibió sus cuatro millones de pesos con los que terminará de pagar su casa y su camioneta, afirmó que las especulaciones sobre su comportamiento le tienen sin cuidado.

"He hablado de que he ejercido la prositución, de que mi papá me maltrataba, y a quien amo y ya perdoné. ¿Ustedes creen que me importaría algo más?” .

Wendy Guevara convocó a medios de comunicación para hablar de su Tour Resulta y Resalta 2023, el cual iniciará el próximo jueves en el Teatro Metropólitan, y en el que contará con varios invitados en el escenario.

De 30 años recién cumplidos y considerada uno de los fenómenos mediáticos del año por su intervención en el reality show de Televisa Endemol, la guanajuatense afirmó que ha sabido sobrellevar la fama y que Las Pérdidas existirán toda la vida.

Al hablar de lo que más le ha sorprendido tras su salida del programa, dijo que famosas como Thalía, JNS y María José la invitaron a que las visitara en sus shows o a comer o a cenar, y todavía no lo puede creer.