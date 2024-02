Wendy Williams batalla contra la demencia frontotemporal

La actriz y presentadora de televisión estadounidense, Wendy Williams, anunció por medio de un comunicado compartido por su equipo, que fue diagnosticada con demencia frontotemporal y afasia.

Miembros cercanos del equipo de Williams empezaron a notar que la artista olvidaba palabras y presentaba conductas erráticas cada vez más recurrentes.

