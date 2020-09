Whoopi Goldberg pide abrir parque temático de Wakanda

ESTADOS UNIDOS.- Whoopi Goldberg pidió a Disneyland crear un parque temático inspirado en Wakanda, el país ficticio de la película de Marvel Pantera Negra, en memoria del fallecido actor Chadwick Boseman, informó People.



Dear People in charge of building NEW experiences Disney Land and World we don’t really need another Frozen land BUT what we could use is Wakonda, please Disneyworld Disneyland PLEASE build in Chadwick Boseman’s name WAKONDA