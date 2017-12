Will Smith presenta 'Bright' en la Comic-Con de Brasil

Agencia

BRASIL.- Will Smith, actor estadounidense causó euforia durante la proyección especial del filme "Bright" en el cierre de las actividades del Comic-Con Experiencie (CCXP17) en esta ciudad.

De acuerdo con Notimex, el protagonista de la serie de televisión "El príncipe del rap" y de películas como "Día de la independencia" y "Hombres de negro" fue recibido con ovaciones por más de tres mil 500 personas en el auditorio de la Expo Exhibition & Convention Center.

Al compartir su experiencia como protagonista de la nueva producción de Netflix que se estrenará el 22 de diciembre próximo, fue interrumpido en varias ocasiones por los aplausos del público, y en respuesta se levantaba de su asiento para cantarles estrofas del tema "The Fresh Prince Of Bel-Air", que popularizó en los noventa.

El astro de Hollywood saludó a sus fans hablando en portugués y destacó que muestras de cariño como ésta precisamente le motiva a seguir filmando películas. A cambio, jóvenes y adolescentes ahí reunidos pronunciaban a coro: "Will, Will, Will".

Durante el panel de "Bright" al lado del director David Ayer y del actor Joel Edgerton, Will Smith platicó que cuando recibió el guión de la película corroboró que el cineasta estaba trabajando en una historia increíble.

"Y me enamoré de la trama. De hecho, tengo una lista de directores con los que trabajo sin pensarlo dos veces, si ellos quieren trabajar conmigo lo acepto. David (Ayer) forma parte de esa lista lo mismo que Ang Lee, Michael Mann y Christopher Nolan", destacó.

Dijo que David siempre busca que los actores rindan su mejor esfuerzo y recordó la escena en la que sus pies quedan en la parte trasera de un automóvil que lo empuja.

"El carro me estaba empujando y mis pies en la fascia del auto fue una escena real, pensé que se iba sobre mí, pero David la quería hacer real y pensé: entonces voy a hacerla", comentó.

David Ayer mencionó que para elaborar la banda sonora del filme trabajó de cerca con los responsables de "Escuadrón suicida" (2016) debido a que deseaba provocar algo parecido en su película, la cual, dice, contiene un mensaje y un alma.

"Los músicos, los escritores y productores se sintieron inspirados por la película. La idea no era jugar con la música por encima de la historia, sino cobijar la historia con amor", señaló.

"Fue muy bueno trabajar en este equipo. David y yo somos amigos y cuando la gente trabaja de esta forma no es por ganar dinero. La gente procura facilitar la vida del otro y es una oportunidad fantástica. Claro que nos gusta hacer películas, pero también cuenta la intención de hacer sus vidas mejor", añadió el actor.

Interpretar a un policía que rechaza a los orcos, fue para Smith una forma interesante de echar un vistazo al racismo.

"Me gustan ese tipo de películas en las que puedes decir y hacer cosas que normalmente no podrías. Con Joel tuve una relación especial, es un tipo muy agradable y talentoso, no se puede comparar la química que tuvimos", destacó.

Joel Edgerton, por su parte, mencionó que la historia era una de las cosas más salvajes y locas que había visto.

"Lo difícil no fue hacer a un orco de una forma humana y conservadora sino aprender el lenguaje policiaco. La caracterización de mi personaje fue estupenda, permanecía hasta tres horas sentado para dar el efecto ideal", subrayó.

Al finalizar la charla, Will Smith tomó una bandera de Brasil y la alzó ante la emoción de la gente. En las primeras filas hubo quién le mostró un disco en vinil de la banda sonora de "El príncipe del rap" y el actor accedió a plasmar su firma.