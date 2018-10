Will Smith muestra el primer póster de Aladdin

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Walt Disney hizo público este miércoles el primer póster oficial de Aladdin, y adelantó que mañana 11 de octubre saldrá el primer tráiler de su nueva cinta live action.

El nuevo póster fue revelado primero por Will Smith, quien protagoniza al genio de la lámpara y horas después la compañía de entretenimiento lo compartió en sus redes sociales.

También te puede interesar: ¡No te lo pierdas! Aquaman estrena tráiler

En el cartel aparece la lámpara sobre un fondo morado y se lee “Elegir sabiamente / Mayo” lo que podría ser una fecha tentativa para el estreno de la película.

El remake dirigido por Guy Ritchie comenzó a grabarse en septiembre de 2017 a las afueras de Londres. Será protagonizado por Mena Massoud, Naomi Scott, que dará vida a la Princesa Jasmín, y Marwan Kenzari, quien interpretará al malvado hechicero Jafar.

Aladdin salió originalmente como cinta animada en 1992, basada en uno de los cuentos de “Las mil y una noches“.

El film cuenta la historia de un joven pobre en una ciudad del Medio Oriente llamado Aladino, quien por medio de engaños es contactado por Jafar, un brujo malvado, quien intenta utilizarlo para ingresar a una cueva mágica y rescatar una lámpara de aceite maravillosa.

Después de que el brujo malvado intentara traicionarle, Aladino se queda con la lámpara y descubre que puede invocar a un genio que está obligado a servir a la persona que posea la "lámpara maravillosa".

Antes del estreno de esta nueva versión se espera que Disney también lance ‘Cruella’, ‘Mullan’, ‘Dumbo’ de Tim Burton, ‘The lion King’ de Jon Favreau y ‘The Nutcracker and the Four Realms’ en live action.

Además, se ha dado a conocer que Disney ya está trabajando en una nueva versión de la cinta animada “Lilo & Stitch” (2002), que en esta ocasión combinará acción real con efectos digitales.

(Con información de El Heraldo de México y lifeboxset.com)