¡'Chabelo' está mejor que nunca! Desmiente hospitalización

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles circuló en medios nacionales la noticia de que Xavier López Chabelo, 'el amigo de todos los niños' se encontraba muy grave de salud y estaba hospitalizado en Acapulco, él mismo lo desmiente.

"Cuates, ¡mi salud muy requete bien! Los chismosos y los medios que no hacen su trabajo, no tanto", escribió el actor y productor de 83 años en Twitter, junto al hashtag #FelizSemanaSanta.

Cuates, mi Salud muy requete bien! los chismosos y los medios que no hacen su trabajo, no tanto. #felizsemanasanta — Xavier Lopez Chabelo (@chabelooficial) 28 de marzo de 2018

De acuerdo con el portal Milenio Hey, asimismo, la oficina del actor confirmó que Chabelo se encuentra en perfecto estado de salud y disfrutando de unas vacaciones al lado de su familia en el paradisíaco puerto del estado de Guerrero.

Representantes aseguraron que, al enterarse de la noticia, Chabelo se sorprendió, ya que desde hace unos días disfruta de un periodo vacacional.

Detallaron que el artista ha estado bien de salud y con muy buena actitud para seguir con algunos proyectos de los que en breve hablará; mientras tanto, convive con su familia.

A pesar de que Chabelo no está delicado, los seguidores del actor pasaron un buen susto en redes sociales.

