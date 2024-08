Ximena Sariñana abraza el terror en la pantalla grande con 'Las Tías'

‘Las Tías’ de Felipe Martínez Amador, será la primera película de terror de Ximena Sariñana, así como su primer papel protagónico en la pantalla grande.

El filme es parte de la Selección Oficial de Macabro, el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, que se lleva a cabo del 22 de agosto al 1 de septiembre.

"Soy la peor para ver estas películas (de terror), no las disfruto para nada. Tenía mis reservas para trabajar en el género y la verdad es que fue una experiencia divertida", dijo Sariñana en una conferencia de prensa.

"Este es mi primer protagónico en el cine y me sentí con una responsabilidad enorme de entrar a este mundo de locura e intensidad, que fue lo más complejo para mí”.

La cinta, que se proyectó por primera vez en pantalla grande desde la Cineteca Nacional, pronto llegará a Prime Video: Está protagonizada por Camila Núñez, Diego Klein, Roberto Quijano.

‘La Tías’ sigue la historia de una madre que se muda a una vieja casa familiar para llevar a cabo un riguroso tratamiento con el que espera ayudar a su hija autista a comunicarse, pero su recuperación se verá marcada por eventos paranormales.

"Tuve la oportunidad de convivir con niños autistas, tengo un primo con autismo y me sirvió para observar sus movimientos y todo lo que sienten, pasé mucho tiempo en centros donde los atienden y eso me permitió estudiarlos bien", explicó Núñez, la joven actriz, que interpreta a la hija.

Sariñana resaltó que se preparó viendo Hereditary (El legado del diablo) de 2018, película que le ayudó a cambiar su perspectiva sobre el género de terror.

"Hay muchos elementos cuando uno está creando un personaje, siempre hay una serie de decisiones cuando uno está actuando”.