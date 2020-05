Ximena Sariñana anuncia que está embarazada por segunda vez

MÉXICO.- La cantautora Ximena Sariñana vive otro de los momentos más felices de su vida. Tras dos años de haber experimentado la maternidad por primera vez con la llegada de su hija Franca, la también actriz reveló con una tierna foto que ¡está embarazada de nuevo!

Fue en abril del 2018 cuando Ximena Sariñana se convirtió en mamá por primera vez. El nombre de su primogénita lo escogió por su significado de libertad, primordial para ella.

La guapa cantante está casada con Rodrigo Rodríguez, con quien lleva más de tres años de feliz relación.

La enamorada pareja unió sus vidas en una boda muy discreta, rodeados de sus mejores amigos y en medio de un ambiente boho-chic.

Desde que Ximena experimentó la maternidad, su vida dio un vuelco: pues de viajar sola por todo el mundo y concentrarse en sus proyectos al ciento por ciento, ahora lo hace en compañía de la pequeña Franca.

Posteriormente, estamos seguros que sucederá lo mismo con su segundo bebé.

"Me acompaña a casi todos lados, a todos los lugares a donde viajo. Debo aprovechar que ahora está chiquita, es muy portátil y no tiene una rutina de escuela. Ella se la pasa bomba, es súper alegre y anda con todo el mundo para arriba y para abajo. Desde que tiene tres meses está conmigo, no se ha despegado de mí en toda la promoción del disco. Es una bebé ciudadana del mundo, más viajada no se puede", confesó Ximena Sariñana en aquella entrevista.