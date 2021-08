¡Ya falta poco para el estreno! Lanzan nuevo tráiler de "Venom: Carnage Liberado"

Los fans de "Venom" fueron felices y es que este lunes Sony, con asociación con Marvel, soltó el segundo tráiler de "Venom: Let There Be Carnage" (Venom: Carnage Liberado) en donde se ve a Cletus Kasady (Woody Harrelson) ya con el simbiote rojo aterrorizando a Manhattan.

El nuevo adelanto muestra cómo la antítesis, si es que así se le puede llamar, de "Venom" obtiene el poder simbionte al morder a Eddie Brock (Tom Hardy) durante una entrevista que ambos tuvieron en prisión. Tras ello, el antagonista pasa por una transformación que lo convierte en uno de los villanos más temibles del mundo de la llamada Casa de las Ideas.

You are what you eat. Feast on the new trailer for #Venom: Let There Be #Carnage, exclusively in movie theaters this fall. pic.twitter.com/aU1ks69S09