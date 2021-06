Ya hay fecha: Festival Coachella regresa en abril de 2022

El Festival de Música y Arte de Coachella Valley regresará en abril de 2022, poniendo fin a una pausa de dos años para el famoso evento musical en medio de la pandemia de Covid-19.

Coachella se llevará a cabo del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 de abril de 2022, mientras que la contraparte de la música country, el festival Stagecoach será del 29 de abril al 1 de mayo de 2022, anunciaron los organizadores este martes.

See you in the desert 🌵 Coachella returns April 15-17 & 22-24, 2022. Register now to access the 2022 advance sale beginning Friday, June 4 at 10am PT.https://t.co/qujCsdCWkp pic.twitter.com/0PzCZYrbB6