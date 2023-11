¿Ya llegó? Reportan el nacimiento del bebé Kardashian-Barker

Según reportes de varios medios estadounidenses, el hijo de Kourtney Kardashian y Travis Barker ha llegado al mundo, aunque la pareja no ha realizado un anuncio oficial al respecto.

Este rumor surge debido a que la mayor de las Kardashian fue captada ingresando al hospital y Barker ha permanecido en el lugar desde el viernes pasado, dio a conocer TMZ.

Kardashian Barker y Barker, que se casaron en 2022, revelaron que darían la bienvenida a un pequeño baterista durante una fiesta de revelación sexual en junio, donde estuvieron rodeados de sus amigos más cercanos y familia.

Kourtney Kardashian Gives Birth, Welcomes Baby Boy with Travis Barker | Click to read more 👇 https://t.co/fsnuMvsLRB