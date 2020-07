¡Ya nació! Joe Jonas y Sophie Turner le dan la bienvenida a su primer bebé

Madrid, España.-La actriz Sophie Turner y el cantante Joe Jonas, celebraron la bienvenida de su primer bebé, y se trata de una niña, reportó el portal TMZ.

Según informes, la estrella de Game of Thrones, Sophie Turner, dio a luz el pasado miércoles en un hospital de Los Ángeles, donde fue captada por fotógrafos.

El medio estadounidense también adelantó que el posible nombre de la niña sería Willa.

Una de las últimas veces que fueron captados juntos Sophie y Joe fue el mes pasado de compras, exhibiendo plenamente su vientre.

