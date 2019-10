Ya quisiera Luis Miguel verse como yo: Roberto Palazuelos

Agencia

MÉXICO.- Desde que se estrenó Luis Miguel, la serie, se reveló la polémica relación que mantuvo éste con Roberto Palazuelos, ya que en varias ocasiones fueron compañeros de fiestas. Sin embargo, Palazuelos se molestó por la manera como lo retrataron en el proyecto ya que varios señalaron que imitaba su estilo de vida, a lo que él señaló que no le interesa parecerse a Luis Miguel, y que de hecho luce mejor que el artista.

“No me quiero parecer a Luis Miguel. Siento que yo en lo personal estoy envejeciendo mucho mejor, soy mejor vino. Ya quisiera verse él como yo me veo”, declaró Palazuelos durante la transmisión de un Facebook Live, señala Quién.

“También eso de que me llevaba a viajar por todo el mundo [es mentira], la verdad es que yo nunca he necesitado que nadie me lleve a viajar por el mundo. Yo vengo de una familia que viaja por el mundo desde hace 100 años y no necesito nada de ellos, yo soy un empresario, soy Roberto Palazuelos, soy abogado, a mí no me gusta cantar, yo soy actor”, agregó.

Pese a que, desde hace varios años ya no mantiene contacto con ‘El Sol’, reconoció que es un gran cantante y hasta disfruta de sus canciones.

“Me encanta como canta este wey y le deseo lo mejor. Es un gran cantante, me encantan sus rolas, pero ya dejen de decir que me quiero parecer o que yo quiero ser como él porque no me interesa en ningún aspecto”, puntualizó.

Durante la plática, el empresario reveló algunos tips de belleza que lo mantienen sano: “Para mantenerse bien tienes que combinar muchos factores, un factor es el deporte, es sumamente importante, hay que moverse. Otra factor es darte masaje, sacar todo el estrés y sacar todas las cosas malas, comer sano, meditar, tener pensamientos positivos”.

“Hay gente que envejece mal y otros que envejecen bien. Los que envejecen mal muchas veces es por el exceso de alcohol o el exceso de comida y el exceso de malos pensamientos. Si tú tienes malos pensamientos, tarde o temprano, te van a deformar la cara y el cuerpo porque son la proyección de tu ser. Yo soy una persona que cree en Dios y que se la pasa haciendo ejercicio y estoy libre de vicios”.

El histrión se acaba de estrenar como estrella de su propio reality show, Palazuelos mi Rey, que se transmite por MTV y en el que abre las puertas de su vida privada, entre México y Miami, su rol como empresario en la industria hotelera y lo que disfruta hacer en su tiempo libre, como manejar su Ferrari o su yate.