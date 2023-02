Ya soy suficiente, me siento completa: Shakira tras estreno de ‘Tqg’

Shakira habló por primera vez sobre las polémicas que se desataron tras sus recientes canciones, las que supuestamente están dedicadas a su expareja Gerard Piqué.

La intérprete de "Antología", habló con el periodista Enrique Acevedo en una entrevista filmada en Barcelona hace unos días, y emitida este lunes por la noche.

En ella, la cantante aborda sin restricciones la polémica ruptura que tuvo con su ex esposo, el futbolista Gerard Piqué, misma que ha sido objeto de escrutinio desde hace varios meses.

"No todos los sueños se cumplen, pero la vida encuentra la forma de recompensa de alguna manera, y creo que conmigo lo ha hecho con creces con estos dos niños estupendos, maravillosos, que me llenan de amor cada día".

En varias partes de la entrevista, la intérprete hace referencia a los hijos que tuvo con Piqué, Sasha y Milan, a quienes dijo que siempre defenderá "como una leona".

"También he encontrado que esa fábula de que una mujer definitivamente necesita un hombre... Siempre he sido dependiente emocionalmente de los hombres, tengo que confesarlo, he sido una enamorada del amor. Y creo que esa historieta, de alguna manera, he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mi misma hoy en día.