¡Ya supérame! Exnovia de Adame responde a sus burlas por usar filtros

Alfredo Adame sumó otra polémica más a su lista, pues intentó jugarle una "broma" a su exnovia Magaly Chávez, con una fotografía, a través de redes sociales y ella le respondió con un contundente mensaje.

La pareja habría comenzado una relación en marzo de este año, sin embargo, su amor no duró y se separaron meses después, durante el reality show "Soy famoso sáquenme de aquí".

Aunque ambos externaron los motivos del término del romance, pues Magaly declaró que fue agredida e insultada, los usuarios en redes la tildaron de intentar colgarse de la fama de Adame para entrar al show: posteriormente él comentó, en un programa de entrevista, que la influencer lo había utilizado, por lo que al parecer no quedaron en buenos términos.

La broma de Alfredo a Magaly

Adame subió a Instagram una fotografía con filtros. La publicación fue acompañada con un mensaje que hacía referencia a la también empresaria.

"¡¡Yuuupi!! Ya tengo filtros como los de @magaly_chavezoficial. Me voy a ver bien fiu fiu".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alfredo Adame (@adamereacciona)

El comentario no le hizo mucha gracia a la influencer quien le contestó: "¡¡¡Ya supéreme señor, o ¿ya no tiene otra cosa de que hablar?, ¿Alguna peleíta por ahí?, ¿No?, ándele ármese otro show ya ve que yo me cuelgo de su fama.

Magaly comenta publicación de Alfredo Adame [Foto: Captura de pantalla]

Ante esto los seguidores del actor no dudaron en reaccionar: El usuario j.pabloalvarezz comentó: "los seguidores no te definen, a Adame en todos lados lo ubican por su novelas y en programas donde estuvo y a la tal Magaly ¿quién la conoce?", mientras que lovexmaggy expresó: " Adame lo único que sabe hacer es hablar mal de las mujeres”.

Al parecer el actor no entendió el rechazo de sus actos y días después publicó otra foto burlándose nuevamente.

"LA PRÓXIMA PERSONA QUE DIGA QUE USO 50 filtros en mis fotos como magaly_chavezoficial y hiera mis sentimientos lo bloqueo" se lee.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alfredo Adame (@adamereacciona)

(Con información de El Universal)