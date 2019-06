Yalitza Aparicio desmiente rumores: No bailará en la Guelaguetza

Agencia

OAXACA.- Algunos revendedores aprovecharon de la popularidad internacional de Yalitza Aparicio, quien saltara a la fama tras su protagónico en la película 'Roma' de Alfonso Cuarón, ya que ofrecieron boletos para asistir a la Guelaguetza en el que supuestamente participaría la actriz.

De acuerdo a Vanguardia, trascendió que con la participación de la actriz en la Guelaguetza, el cual se organiza cada año en Oaxaca, los boletos se están revendiendo en 29 mil 319 pesos.

El rumor asevera que Yalitza bailará junto con la delegación de Tlaxiaco, de donde es originaria, razón por la que los revendedores intentaron hacer de las suyas.

Pero las entradas en el sitio Superboletos, página oficial para su venta, los boletos costaban entre mil 290 y mil 45 pesos.

Sin embargo, Aparicio compartió en redes sociales el siguiente mensaje:

"Hola a todos. He visto que distintos medios de comunicación están difundiendo información sobre la reventa de boletos de la Guelaguetza para para verme bailar. Yo no voy a bailar en la Guelaguetza. No se dejen llevar por este tipo de noticias, o cuentas falsas en redes sociales".