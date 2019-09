Yolanda Andrade confiesa por qué ‘sacó del closet’ su boda con Verónica Castro

Agencia

CIUDAD DE MÉXCO.- La conductora mexicana Yolanda Andrade confesó en entrevista con una revista nacional, el por qué decidió revelar que fue Verónica Castro la mujer con la que se casó simbólicamente hace 20 años.

De acuerdo con una publicación de Univisión, Andrade afirmó que "nunca lo hubiera confirmado si Verónica no hubiera detonado ese misil que aventó al decir que no era lesbiana… Si se retira es por cobardía y no por mí, porque probablemente tiene otros trapos qué lavar”.

La conductora aseguró que tanto ella como Verónica Castro han cometido errores en las pasadas semanas, pues de una relación "tan bonita" acabaron protagonizando "un chisme callejero, feo y sin control".

Andrade, quien hace dos semanas, en entrevista exclusiva con Primer Impacto, dijo que tiene fotos y videos que prueban su relación con Verónica Castro, alegó que la actriz de 'Rosa Salvaje' mintió al decir que se retiraba porque no soportaba el escarnio al que se le había sometido.

"Ese anuncio que dio es mentira, está provocando más odio hacia mí"

"Ese anuncio que dio es mentira, está provocando más odio hacia mí. ¿Quién se va a retirar después de tantos años de carrera por un chisme de estos? Otras razones y cosas tendrá que no quiere que se sepan", especuló.

"Yo he tenido muchas parejas, pero muchas, y jamás en la vida he dicho ni voy a decir quiénes son porque hay un código personal", apuntó Andrade, quien no tiene en agenda publicar las fotos y videos que demuestran que sí fue pareja de Verónica Castro.

Yolanda Andrade afirmó que "su frase célebre de: 'En esta vida no voy a ser lesbiana', fue muy despectiva", por lo que ella no pudo aguantarse y reveló toda su verdad.

"Si ofendí a alguien diciendo la verdad, ofrezco una disculpa…", añadió.