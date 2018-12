Ella no se puede quejar: Yolanda Andrade sobre Kate del Castillo

Agencia

MÉXICO.- Luego del escándalo mediático que vivió Kate del Castillo, sobre el caso del narcotraficante, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Yolanda Andrade, quien antes de este suceso se consideraba amiga de la actriz, declaró no tener contacto con ella.

Al ser cuestionada sobre el regreso de Kate durante un evento en la Ciudad de México, la conductora contestó: “Me da mucho gusto que venga a ver a sus papás, sus papás la han pasado mal también”, informó el portal Quién.

Sin embargo, Yolanda Andrade aclaró que por ahora la comunicación que mantiene con la protagonista de “La Reina del Sur” es nula, a pesar de pertenecer al mismo círculo de amigas. “No hay comunicación, yo no te puedo decir mentiras, hace mucho tiempo que no hablo con ella. Éramos (muy unidas), todas somos muy amigas, pero yo con Kate no he hablado, soy la única que no (ha hablado con ella)”.

Asimismo, Yolanda no perdió la oportunidad de aclarar que tanto ella como sus amigas siempre apoyaron a Kate en los peores momentos que vivió durante su problema con las autoridades mexicanas. “Yo creo que todas, desde nuestra trinchera, siempre la apoyamos, siempre estuvimos, ella no se puede quejar que '¡ay que no la apoyamos!, que a Chuchita la bolsearon'. La única que no está ahí, en ese grupo, soy yo”.

Sobre los motivos que la hicieron alejarse de la actriz mexicana, la artista explicó: “Ha sido un deseo de ella hacer una película y yo creo que todo lo que le ha pasado se ha convertido en una película. A mí me afectó públicamente, se dijeron muchas cosas, que yo me había metido en no sé qué, yo ni siquiera iba a hacer un personaje de su película. Es bien delicado y bien doloroso porque yo la consideraba mi amiga, pero ahorita, en este momento, yo creo que ninguna de las dos [tiene intenciones de reencontrarnos]. Por lo menos yo no voy a estar en el aeropuerto esperándola”.

Finalmente, Yolanda Andrade manifestó que, contrario a su amiga Montserrat, quien confesó que su deseo era reencontrarse con Kate, ella no tiene la misma intención. “No se trata de pedir ni ofrecer disculpas, se trata de que cada quien haga la película de su vida con el elenco que decida. Ella no perdió nada y como amiga no me perdió, yo siempre estuve, pero ya no”, indicó.