Youtuber podría ir a la cárcel por criticar un vestido

TAILANDIA.- Una popular ‘youtuber’ deberá enfrentar una causa penal en Tailandia por criticar en redes sociales el vestido de una candidata a Miss Universo que fue diseñado por la hija de Vajiralongkorn, el rey de esa nación.

De acuerdo a RT, la denuncia contra Wanchaleom Jamneanphol fue presentada luego de que esa 'youtuber' tailandesa publicara una entrada en Facebook en la que calificó como antiestético un atuendo de gala utilizado en el certamen de belleza por Miss Tailandia, Sophida Kanchanarin, y diseñado por la princesa Sirivannavari Nariratana.

"No puedo aceptar que un individuo conocido en la Red haya expresado opiniones negativas que afectan la reputación del país", aseveró el denunciante, Kitjanut Chaiyosburana, un millonario aspirante a político que prepara otra acción legal en su contra, según cita Khaosod.

De acuerdo con ese medio tailandés, que se abstuvo de citar a la acusada por la posibilidad de acciones legales en su contra, los comentarios negativos sobre los miembros de la familia real son tabú en Tailandia, donde varias personas han sido encarceladas por presuntos insultos. Wanchaleom, por su parte, eliminó la publicación de la red social luego de que se viralizara y pidió disculpas públicamente.

"Su alteza real Sirivannavari Nariratana, yo, Wanchaleom Jamneanphol, no tenía ninguna intención de insultar o faltarle el respeto a su alta institución", escribió la 'youtuber', afirmando que desconocía las consecuencias de sus actos en la Red. "Me arrepiento profundamente y me siento culpable por mis acciones", añadió.