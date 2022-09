Yuri confiesa si es verdad que se retira de los escenarios

En los últimos días, varios rumores han surgido en los que se asegura que la cantante Yuri estaría a tan sólo un paso del retiro, incluso, una revista de espectáculos señaló que la jarocha ya planea una gira de despedida

De acuerdo con la información que circula, tras más de cuatro décadas de importantes éxitos, la cantante estaría pensando en el fin de su carrera musical y quiere despedirse de su público con una serie de conciertos impactantes, aunque no se dieron detalles de cuándo podría ocurrir.

Estas especulaciones llegaron hasta oídos de la intérprete de "El apagón", quien negó que vaya a retirarse y hasta le mandó un mensaje a sus detractores:

"No me retiro. A todos los que quieran que me retire tengan (hace una señal con la mano). No me voy a retirar, a todos lo que me odian y quieren que me retire no van a ganar", dijo en un encuentro con los medios que retomó el programa "De Primera Mano".