Yuri recibe galardón por sus rugidos en 'Cats'

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una ovación de pie fue como terminó el debut de Yuri en el musical Cats, que esta semana tuvo una función especial en el Teatro Centenario Coyoacán; durante la velada, la intérprete y el productor Gerardo Quiroz recibieron un Premio Arlequín y, lo más importante, el cariño del público.

"Primeramente gracias a Dios como siempre, porque ha cumplido todos mis deseos en su tiempo; mis compañeros son los que hacen la obra, yo soy sólo la cereza, ellos me han cobijado, pero sobre todo agradezco a una persona y lloro de emoción", dijo Yuri con voz entrecortada y lágrimas en los ojos.

Y añadió: "Ella me arropó, ella me aconsejó, mi gran compañera me dio los detalles de este personaje, sé que me falta mucho, me faltan cosas por aprender, sé que voy caminando, Natalia Sosa gracias por ser compañera por darme tu tiempo".

Gerardo Quiroz le agradeció que haya decidido acompañarlos en esta apuesta; recordó que desde chico la conoce y la admira y, ahora, no puede creer que pone a llorar a todos con su actuación.

"Bienvenida a la manada", le expresó, para luego bromear que fue una función "muy prendida", pues en uno de los números hubo un pequeño incidente con fuego sobre el escenario, que se apagó rápidamente con un extintor.

Amigos, familiares del elenco y miembros de la producción, así como invitados especiales disfrutaron el jueves de una noche de luna llena y estrellas en el cielo; cada que la intérprete de "Maldita primavera" salía al escenario, aplausos y silbidos inundaban el recinto.

Entre paredes llenas de grafiti fosforescente, tendederos y botes de basura, los asistentes fueron transportados al callejón donde los gatos Jélicos se reúnen anualmente para elegir a un miembro que ascienda al Edén Sideral; luces, fuegos artificiales y una llamativa escenografía dieron color a la noche.

"No alimentar a los animales" se escuchó en el intermedio, durante el cual un par de actores se acercaron a las butacas para que los asistentes tomarán fotografías y los saludaran; esta interacción también ocurrió durante la obra, lo cual se agradecía con sonrisas y palmas levantadas.

Cats es un musical compuesto por de Andrew Lloyd Webber, basado en la colección de poemas de T.S. Eliot, que este 2018 regresa con un elenco que incluyen a Enrique Del Olmo, Juan Carlos Casasola, Raúl Coronado, Lalo Manzano, Ana Cirré y Rocío Banquells.