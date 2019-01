Zac Efron da vida a uno de los más sanguinarios asesinos seriales

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Casi a la par del lanzamiento en Netflix del documental 'Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes', centrado en la figura del autor confeso de 30 homicidios cometidos entre 1974 y 1978, se ha dado a conocer el tráiler de ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’, film de ficción sobre el mismo asesino serial.

Ambas producciones son dirigidas por Joe Berlinger, quien repasa los crímenes del seductor Bundy, publica el portal espinof.com.

También te puede interesar: Estos dos animadores mexicanos también compiten por un Oscar

Si algo llama la atención del prometedor avance del filme, que se verá por primera vez en el marco del Festival de Sundance, es la presencia de Zac Efron dando vida al psycho killer; un fichaje sorprendente de un actor que nos tiene acostumbrados a otro tipo de registros y que tuvo sus dudas a la hora de aceptar el rol.

Tras este breve vistazo queda claro que encaja a la perfección en el papel, pero no fue esto lo que lo animó a dar el paso y subirse a bordo de la producción.

Así habló Efron sobre los motivos que le hicieron aceptar el papel de Ted Bundy y la naturaleza de ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’:

"Esta película trata realmente sobre un ser humano, alguien de quien, tal vez, hubiese sido amigo, y de una historia de amor narrada desde una perspectiva muy particular. Nunca había visto algo así antes. Para mí, es muy intrigante. Creo que es muy psicológica y aún más follamentes", dijo.

Con un guion escrito por Michael Werwie que llegó a estar incluido en la Blacklist —listado compuesto por los mejores guiones sin producir de su año—, ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile’ cuenta con un fantástico reparto compuesto por, entre otros, Lily Collins, John Malkovich, James Hetfield, Jim Parsons o Haley Joel Osment.

Por el momento no tiene fecha de estreno pero, a las malas, parece una firme candidata a pasearse por las pantallas del próximo Festival de Sitges 2019.