Zac Efron se deja crecer la barba y encanta a sus fans

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Zac Efron es uno de los hombres más atractivos que se roba los suspiros de muchas mujeres alrededor del mundo. Su cuerpo y sus atractivas facciones hacen que muchos y muchas se derritan por él.

Ahora, el actor de ’17 otra vez’ ha demostrado que no hay look que se le resista. Porque según muestra en Instagram, se está dejando barba y no podría quedarle mejor, informa el portal La Vanguardia.

También te puede interesar: Así fue la boda de 'Ygritte' y 'Jon Snow' de Games of Thrones

De ‘High School Musical’, hace doce años, a ‘El gran showman’, en diciembre de 2017, pasando por ‘Hairspray’ y ‘Malditos Vecinos’, Zac ha conquistado con cada uno de los personajes que ha interpretado en la pequeña y la gran pantalla.

El actor estadounidense ha querido sumarse a la moda hipster de dejarse la barba. Se está tomando unos días de descanso junto a su hermano Dylan. Y hace menos de 24 horas, compartió en su cuenta de Instagram una foto que está dando la vuelta al mundo.

😎 Una publicación compartida de Zac Efron (@zacefron) el 26 Abr, 2018 a las 9:45 PDT

En la imagen podemos ver al actor posando junto a su hermano mientras sostienen unas cabras bebés, un detalle que ha enternecido a todas sus seguidoras. Pero es que además, en la foto se observa que Zac se está dejando crecer la barba y ya la lleva muy larga, comparándolo con su rostro afeitado en la que estamos acostumbrados a verles.

La foto de Zac Efron en modo hipster ya ha superado los dos millones de ‘likes’ en Instagram, donde sus fans han destacado lo mucho que le favorece esta nueva imagen.

El artista se encuentra actualmente en pleno rodaje de una de sus películas más ambiciosas, ‘Extremely wicked, shockingly evil and vile’, en la que interpreta al conocidísimo asesino en serie Ted Bundy. Se espera que la cinta llegue a los cines el próximo año, aunque todavía no se sabe la fecha exacta.