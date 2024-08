Zac Efron revela causas del accidente dentro de piscina en Ibiza

Zac Efron ingresó al hospital de manera breve este fin de semana por un accidente que tuvo en una piscina que lo hizo ingerir demasiada agua después de un golpe.

El actor de Hollywood acudió al hospital de manera preventiva debido a que se golpeó en el pecho con el fondo de la piscina al intentar realizar un truco de natación, según informó TMZ.

La estrella de High School Musical se encuentra bien de salud y solamente se le realizaron radiografías del pecho para asegurarse de que no hubieran rastros de agua en los pulmones, según reveló una fuente a People.

También se dio a conocer que el actor recibió su alta médica en cuestión de horas, pero esperó a que los paparazzi se alejaran del nosocomio para poder salir.

La noticia sobre la hospitalización del famoso había desatado la preocupación de sus fans, luego de que trascendiera que fue encontrado en lo más profundo de una piscina después de un accidente.

Zac también acudió a sus redes sociales para presumirle a sus seguidores que se encuentra "feliz y saludable" después del susto.

