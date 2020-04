Zac Efron se rinde: no volverá a tener ‘six pack’

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Literal: se rindió. Zac Efron reveló en un programa de televisión que que jamás volverá a tener el cuerpo que presumió durante años en pantalla.

El actor reveló en el segmento Hot Ones que jamás volverá a tener el six pack que tenía en la película Baywatch.

Zac reveló que su abdomen de acero nunca valió la pena por las rutinas extremas a las que se sometió.