Zendaya 'regala' sonrisas: lleva a 300 niños al cine

ESTADOS UNIDOS.- Zendaya se asoció con el empresario Michael Skolnik para llevar a 300 niños de su ciudad natal de Oakland, California, a ver Black Panther durante el fin de semana.

La estrella de The Greatest Showman compartió en Twitter fotos de la noche y escribió:

"Wakanda por siempre... Oakland por siempre. Gracias a todos los jóvenes hermosos de mi ciudad natal por acompañarme este fin de semana. Ustedes, como esta película, son absolutamente brillantes #BlackPanther ".

Wakanda forever...Oakland forever. Thank you to all the beautiful young people of my home town for joining me this weekend. You all, much like this movie, are absolutely brilliant✨ #BlackPanther pic.twitter.com/qsO09ZnQJX

La joven de 21 años también compartió que ella haría lo mismo para el lanzamiento de la próxima fantasía animada de Ava DuVernay, A Wrinkle in Time.

Skolnik también compartió Twitter lo siguiente:

"Qué día tan increíble en Oakland con mi querida amiga Zendaya. Fue un honor compartir la dicha de traer a 300 jóvenes para ver 'Black Panther' al cine donde ella creció. Su amor, compasión y generosidad a su comunidad está más allá de la inspiración. Wakanda por siempre".

What an amazing day in Oakland with my dear friend @Zendaya.



It was an honor to share in the joy of bringing 300 young people to see #BlackPanther at the theater she grew up going to. Her love, compassion + generosity for her community is beyond inspiring.



Wakanda Forever! pic.twitter.com/cmyTbX0sXK