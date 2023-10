Zoë Kravitz y Channing Tatum lanzan rumores de compromiso

Al parecer, Zoë Kravitz anunció su compromiso con el actor Channing Tatum, después de mantener una relación durante dos años, tras haber mostrado un bello anillo en su mano izquierda, mientras ambos iban disfrazados para una fiesta de Halloween .

Durante el fin de semana, la actriz fue vista luciendo un espectacular diamante que desencadenó un gran revuelo en las redes sociales.

De acuerdo con la revista People en la plataforma X (antes Twitter), decenas de allegados a la pareja también confirmaron que la estrella de Magic Mike le pidió matrimonio a Kravitz el fin de semana.

Zoë Kravitz and Channing Tatum Are Engaged After 2 Years of Dating: Sources (Exclusive) https://t.co/HPgPwwwO5i