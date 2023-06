Zoey 102: Revelan primer tráiler y fecha de estreno de la película

La secuela de la famosa serie de Nickelodeon ya está a punto de llegar a las pantallas a través de la plataforma Paramount+, así lo revelaron en el primer tráiler de la película Zoey 102.

En el primer avance de la película se puede observar el esperado reencuentro de los amigos de la Pacific Coast Academy (PCA) en los dilemas amorosos y profesionales de la vida adulta.

La historia se centra alrededor del matrimonio de Quinn y Logan, donde Zoey es elegida como dama de honor por su mejor amiga y por consecuencia se reencontrará con Chase, quien fue su novio en la secundaria.

La joven interpretada por Jamie Lynn Spears deja ver su presión por demostrar que no fracasó en el amor y busca un pretendiente falso para enfrentar la reunión con sus compañeros en Malibú.

Zoey 102 será una película llena de nostalgia, ya que los recuerdos de la adolescencia se harán presentes durante toda la historia.

El tráiler lanza a varios momentos del pasado, demostrando los cambios en los personajes, como es el caso de Quinn (Erin Zanders) y Logan Reese (Matthew Underwood) pasaron de la antipatía al amor

Cabe destacar que será través de la plataforma Paramount+ que se estrenará el nuevo proyecto el próximo 27 de julio.

