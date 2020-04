'Zombie', de The Cranberries, logra mil millones de visualizaciones en YouTube

México.- El video musical de "Zombie" de The Cranberries, la canción de protesta política de 1994 escrita e interpretada por la fallecida Dolores O'Riordan, logró los mil millones de visitas en YouTube.

El tema es el tercer video de la década de 1990, y sólo el sexto del siglo XX, que alcanzó el hito de mil millones de visitas en dicha plataforma. Los otros son Guns N 'Roses' con November Rain (1992); "Smells Like Teen Spirit", de Nirvana (1991); Guns N 'Roses,"Sweet Child O' Mine" (1987); "Take On Me", de A-ha (1985); y "Bohemian Rhapsody", de Queen (1975).

Los Cranberries son el primer grupo de música irlandesa en unirse al club de mil millones de visitas de YouTube. Durante los últimos meses, la banda pidió a sus fanáticos ayuda para lograr que el tema tuviera la marca de mil millones de visitas en dicha plataforma, lo que finalmente consiguió el 18 de abril.

La canción fue escrita por O'Riordan como una canción de protesta después de los atentados del IRA en Warrington, en el noroeste de Inglaterra, en marzo de 1993 que mataron a dos niños e hirieron a otros 56. "Zombie” fue producida por el veterano colaborador de los Cranberries, Stephen Street (The Smiths, Blur).

"Zombie" es del segundo álbum de la banda, "No Need to Argue", y fue lanzado como single en septiembre de 1994. La canción fue grabada en los Windmill Lane Studios de Dublín.

"We are so delighted with the news that Zombie has reached 1 Billion views on YouTube! 🎉 We are sure Dolores has a big, proud smile on her face too. Thank you so much to all our fans around the world for supporting us over so many years." ❤️

- Fergal Lawler