Zuria Vega envía romántico mensaje a su esposo por su aniversario

Agencia

MÉXICO.- Sin duda, Zuria Vega y Alberto Guerra forman una de nuestras parejas favoritas del espectáculo, y luego de toda la emoción de convertirse en padres por segunda vez, ahora han protagonizado un romántico video a propósito de su 4º aniversario de casados, informó el portal Quién.

En su cuenta de Instagram, Zuria publicó un video con una serie de fotografías y momentos que ambos han vivido desde que eran novios, su boda y cuando se convirtieron en padres de la pequeña Lúa.

También te puede interesar: Vocalista de Maná estuvo a punto de morir por cirugía estética

“Quién dijo que era fácil permanecer... -De la mano -Perdonar -Volver a empezar -conquistar una y otra vez a la misma persona-Ceder -Reinventar -criar hijos -conquistar metas -acompañar sueños ajenos que se hacen propios-sanar -compaginar -compartir -Amar ... Gracias por regalarme las alegrías más grandes de mi vida (los corajes también) Te amo Feliz aniversario amor mío.”, escribió la actriz.

Mientras que Alberto compartió una foto divertida junto a Zuria donde ambos aparecen con una especie de disfraz y gafas gigantes, y aprovechó el espacio para también dedicarle algunas palabras a la madre de sus hijos.

"No hay nadie con quien me haya divertido más en esta vida, quien tenga la capacidad de hacerme reír hasta llorar una y otra vez. Tampoco hay nadie con quien haya vivido mis peores momentos y conozca mi oscuridad más pin***, y cuando parece que no se puede poner más cabr** y vas a tener que sacar lo ching*** que eres una y otra vez, ahí estás, siempre saliendo adelante, siempre con amor. Feliz aniversario amor mío, que la vida nos siga llenando de pruebas y que nosotros nos sigamos riendo de ella una y otra y vez, siempre con amor", indicó el actor cubano.

Y la prueba de su amor va más allá del video, ya que recientemente los vimos hacer un viaje en pareja a Nueva York, donde de acuerdo con ellos mismos lo pasaron increíble en el teatro, en el MoMA y hasta en el exclusivo suburbio de SoHo.

Además, por si eso no fuera poco hace una semana la actriz de 29 años inició un serial sobre su experiencia como mamá en su cuenta de Instagram, donde comparte tips y sus propias vivencias durante el embarazo y de su maternidad. Todo parece indicar que la pareja se encuentra en uno de los mejores momentos de sus vidas.