La civilización humana puede llegar a su fin en 11 años

Melbourne.- Un informe señala que si no logramos disminuir las emisiones de dióxido de carbono y detener el calentamiento global, nos enfrentamos a la extinción de especies y la destrucción de nuestro entorno que ocurrirá en el 2030.

En análisis, publicado por el Breakthrough National Centre for Climate Restoration, un thinktank en la ciudad de Melbourne, describe al calentamiento global como "una amenaza existencial a corto o mediano plazo".

El informe -escrito por David Spratt, director de investigación de Breakthrough, e Ian Dunlop, ex ejecutivo de Royal Dutch Shell y presidente de la Asociación Australiana del Carbón entre 1987 y 1988- alerta que en nuestra actual trayectoria "los sistemas planetarios y humanos [están] llegando a un 'punto de no retorno' para mediados de siglo, en el que la perspectiva de una Tierra en gran medida inhabitable conduce a la desintegración de las naciones y del orden internacional".

Sólo nos quedan 11 años para frenar el calentamiento global antes de una catástrofe.

Pero no es el único reporte, en 2006 Al Gore, vicepresidente de Estados Unidos, presentaba An Inconvenient Truth (Una verdad incómoda), un documental que versa sobre los graves riesgos asociados al cambio climático.

En 2015, 197 países del mundo se reunieron para firmar el Acuerdo de París, cuyo objetivo es que cada nación se comprometa a reducir sus emisiones para lograr que el calentamiento de la Tierra no supere los 2º celsius e intentar limitarlo a 1.5º C. Durante la convención, se invitó a que el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU —IPCC, por sus siglas en inglés— realizara un reporte para este año de los impactos del calentamiento global si la temperatura aumentaba más de 1.5º C.

Dicho reporte fue publicado el pasado 8 de octubre y sus noticias no son nada buenas: A pesar de los esfuerzos que se han realizado, se prevé que para el 2030 la Tierra sobrepase los 1.5º C lo cual significa el inicio de cambios irreversibles en nuestro planeta, como el aumento del nivel del mar —que ya estamos experimentando—, el deshielo de los Polos, la desaparición de los arrecifes de coral, la extinción generalizada de distintas especies de animales y plantas, así como climas extremos que incluyen ondas de calor y sequías.

Detener el calentamiento global supone un gran esfuerzo que se tiene que llevar a cabo desde ahora, con la contribución de todos los países a nivel mundial, si no, no será posible llegar al 2030 sin un calentamiento de 1.5ºC.

(Con información de Cultura Colectiva)