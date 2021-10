Video: La historia del chico del sofá que se volvió viral en TikTok

Hoy en día es muy común que muchas personas documenten su día a día en videos que suben a plataformas como TikTok, sin embargo, al parecer ha crecido el interés de los internautas por indagar más en la vida de las personas a las que siguen.

Este es el caso de un video que ya se ha hecho viral en redes sociales, en el que una joven decide hacerle una visita sorpresa a su novio y compartir el momento con sus seguidores de TikTok.

El chico del sofá ya es viral en redes

Si bien en primera instancia, parece un video ordinario, millones de usuarios en TikTok vieron "algo más" que la chica del video al parecer no notó, convirtiendo el video en un drama digital que se ha viralizado en poco tiempo y el cual ya tiene nombre: couch guy (el chico del sofa).

El video original fue publicado el pasado 21 de septiembre y desde entonces su popularidad no ha hecho más que subir por medio de los "hashtags" "#couchguy", han acumulado hasta ahora más de 600 millones de visitas, 5 millones de "me gusta", más de 126 mil comentarios y 368 mil compartidas. Pero, ¿cómo empezó todo y qué es lo que intriga tanto a la comunidad?¿Quién es el chico del sofá?

Todo comenzó cuando la usuaria de TikTok @laurenzarras publicó un video llegando de sorpresa a los dormitorios de la universidad donde estudia su novio Robbie, quien al momento en que llega su novia se encuentra compartiendo un sofá con otras tres chicas, entretenido en la conversación.

De hecho, el chico parece sorprendido y se levanta lentamente para abrazarla. Hay otro tipo en la habitación, sentado en una silla separada.

Al parecer todo es normal, sin embargo, los usuarios de TikTok no lo consideraron así, y rápidamente llenaron la caja de comentarios advirtiendo a la chica que publicó el video que su novio podría estar engañándola, por medio de comentarios en diversos idiomas que dicen casi lo mismo; "Amiga date cuenta".

"El chico está en el sofá con otras tres chicas", dice un comentario. "Las chicas se ven mal, los chicos se ven divertidos, el novio se ve asustado. Lauren... por favor haz preguntas", señaló otro.

"3 chicas 3 chicos... Lauren, interrumpiste la fiesta", comentó otro. "La abrazó como si fuera su tía en la cena de Navidad", dice uno.

Asimismo, algunos usuarios señalaron que parece que la chica al lado del novio tenía su teléfono y se lo deslizó sutilmente mientras éste se encorvaba antes de levantarse para abrazar a su novia.

¿Cómo respondió Lauren?

Después de la lluvia de comentarios, Lauren decidió responder ante los señalamientos, defendiendo a su novio y a su relación escribiendo: "Me rompe el corazón que la gente pueda ver un momento especial y traer consigo tanta negatividad. Por favor, piense antes de asumir algo sobre mi relación. En cuanto al comentario del celular, su teléfono estaba en su regazo. ¡Gracias por las preocupaciones! Y no, no lo estoy negando".

De igual forma, Robbie, quien ahora es conocido en redes sociales como "el chico del sofá", respondió en su propia cuenta de TikTok que no todo es un tema de investigación en esta plataforma.

"Aquí, el chico del sofá. Te damos la bienvenida por alejarte de las bayas y la crema de TikTok (refiriéndose a una tendencia anterior en la aplicación de video social), pero recuerda: no todo es un verdadero crimen. No seas un cretino parasocial. Ve a tomar un poco de aire fresco. Cuídate". Subtituló el video: "Amo a @laurenzarras, ella es la mejor. #Couchguy".

Cabe señalar que, a pesar de que Lauren se mostró indignada en un principio por la reacción de la opinión pública, decidió “darle la vuelta” a la crítica y sacar provecho de su repentina popularidad, monetizando su fama viral en la forma de playeras sobre "el chico del sofá”, entre otras piezas de mercancía.

También te puede interesar:

¡Infieles! Captan a par de amigos poniendo los cuernos a sus parejas: VIDEO

Crean grupo en Facebook para exponer infieles del IMSS

Siempre te seré infiel: Novio casi arruina su boda tras confusión en pleno altar