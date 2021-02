“Abogato” asiste a audiencia de Texas y causa furor en las redes sociales

Texas.- Un juez del occidente de Texas tiene un buen consejo para quienes asisten a audiencias a través de Zoom: siempre revisar los filtros antes de ingresar.

El juez Roy Ferguson hizo la recomendación después de que un abogado accidentalmente se uniera el martes a una videoconferencia para una audiencia en un caso de incautación civil mientras usaba un filtro de Zoom que lo hacía parecer como un esponjoso gatito blanco.

“Estoy aquí, en vivo. No soy un gato”, dijo el abogado del condado Presidio Rod Ponton.

“Me doy cuenta”, contestó Ferguson, cuyo distrito abarca cinco condados en el occidente de Texas, incluido el pueblo de Marfa, desde donde llamaba Ponton.

El corto video, que Ferguson compartió en internet, termina con otras personas asesorando al abogado sobre cómo quitar el filtro.

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K