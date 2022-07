Actriz de “Comandante Harina” denuncia a BBVA por aplicación insegura

Verónica Bravo, actriz de la serie “Comandante Harina” denunció a través de redes sociales lo insegura que es la banca móvil de BBVA, luego de que le robaran su celular y sacaran todo el dinero de su cuenta a través de la aplicación.

En redes sociales se viralizó el video en el que la también comediante explica su versión de los hechos. Bravo explica que a finales de junio le robaron su celular, especifica que únicamente se llevaron el teléfono, es decir que sus tarjetas no fueron hurtadas, a su vez asegura que el móvil no tenía guardadas las contraseñas, aludiendo a que es imposible que los ladrones entraran a su banca fácilmente.

Y a pesar de todo esto, lograron vaciar el dinero desde la aplicación de BBVA e hizo la comparativa que también contaba con la banca móvil de Santander y no esta no pudo ser robada.

Pero lo que más indigno a la actriz fue que el banco le pudo dar una solución a su problema y mucho menos una repuesta, al contrario la empresa se deslindó de toda responsabilidad.

“Los que me robaron el celular, pudieron entrar a mi aplicación de BBVA Bancomer y me robaron todo mi dinero, no pasó lo mismo con la de Santander, solamente con la de BBVA. ¡Me robaron todo el dinero que tenía ahorrado de toda mi vida profesional y de todo mi trabajo! BBVA ya me dijo dos veces que no me van a regresar mi dinero y que no se van a hacer responsables por ese robo”, reclama Verónica Bravo.

Ante esto, la intérprete de la “Teniente Ramírez" advirtió que utilizará todos los recursos que sean necesarios para que los clientes o posibles usuarios sepan que la aplicación no es segura y que el banco se burla de la confianza de los cuentahabientes.

“Voy a agotar mis recursos mediáticos y voy a pedirle a toda la gente que quiera apoyarme que comparta este video, para que todos los usuarios sepan que la aplicación de BBVA Bancomer no es segura, es fácil de usar pero no es nada segura y no solo eso, sino que BBVA Bancomer se burla de la confianza que los usuarios tenemos con ellos y dice: cuando te roban tu dinero estás absolutamente solo (a) y yo no voy a hacer nada. Estoy muy enojada”, finalizó Bravo.