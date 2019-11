Esta niña mexicana tiene un coeficiente intelectual ¡mayor al de Einstein!

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Tiene ocho años, cursa dos carreras universitarias y ostenta un coeficiente intelectual de 162, eso es dos puntos por encima que el de Albert Einstein y el del físico Stephen Hawking.

Se llama Adhara Pérez, quien fue diagnosticada con el síndrome de Asperger y sufrió bullying en su escuela, incluso sus profesores no creían que tuviera futuro porque se quedaba dormida en las clases.

Su madre, Nallely Sánchez decidió llevarla a terapia y el psiquiatra les recomendó acudir al Centro de Atención al Talento, donde obtuvo 162 de IQ.

Adhara terminó la primaria a los cinco años; la secundaria, a los seis y medio y el bachillerato, a los ocho años.

Actualmente estudia dos carrera en línea: Ingeniería Industrial en Matemáticas en UNITEC e Ingeniería en Sistemas por CNCI.

Además, la niña está interesada en estudiar astrofísica en la Universidad de Arizona.

“Me decían que diera gracias a Dios si conseguía un oficio. Me mandaban recados de que se quedaba dormida y que no le echaba ganas. Incluso que no le ponían cinco porque no lo permitía el sistema, pero yo en casa veía que Adhara se sabía la tabla periódica, sabía álgebra”, dijo Nayeli Sánchez, madre de la niña.

“Fuimos (al Museo Universo) y estaban hablando de agujeros negros y de gusano y recuerdo que decían que quien constara unas preguntas le regalaban unos kits. Entonces ella contestó y la observaron y dijeron que entendía temas muy complejos de ciencias y la citaron aparte. Ahí la conocen, la evalúan y se empezaron a interesar en Adhara”, comentó su mamá.

Cabe señalar que la revista Forbes México incluyó a la menor como una de las mujeres más poderosas del país por su gran intelecto.

Con información de Heraldo de México e Infobae)