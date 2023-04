¡Adiós verificado! Twitter quita palomita azul a famosos

Desde hace unos días Twitter comenzó a eliminar la palomita azul que verifica las cuentas de la red social; sin embargo, este jueves diversos famosos perdieron la insignia.

Danna Paola, Chumel Torres, Ibabi Llanos, León Larregui, fueron algunas de las celebridades que cuestionaron dicha acción, pues ahora se verán obligados a pagar Twitter Blue para volver a ser usuarios verificados.

"Ya no soy estoy verificado. Ya no sé si soy oficial, manos. Todo lo que diga no vale", expresó el comediante Chumel Torres.

"Que pinché tóxico Twitter, BYE", comentó Danna Paola.

Ahora, usuarios como Harry Styles, Michael Jackson y Cristiano Ronaldo no son verificados por la empresa de Elon Musk.

Twitter Blue: Usuarios podrán pagar por la palomita azul

Además de marcar las cuentas con una palomita azul, las funciones de Twitter Blue ofrecen a los suscriptores una forma de mejorar y personalizar su experiencia en la red social, las cuales son:

Editar tweets Menos anuncios - Tweet más largos - Carpetas de elementos guardados - Íconos de la app personalizados - NFT como foto de perfil - Artículos destacados - Deshacer Tweets - Carga de videos más largos - Posición prioritaria en las conversaciones y en la búsqueda - Autenticación en dos fases por SMS

Éstas son algunas de las funciones que brindan a los suscriptores por pagar 8 dólares al mes o 84 dólares al año.