Aerolínea asigna a pasajera asiento ¡sin respaldo!

CIUDAD DE MÉXICO.- La imagen de una mujer mayor acomodada en un asiento de un avión de la aerolínea Easyjet ha causado indignación en las redes sociales porque le tocó ocupar uno ¡sin respaldo!

El hecho fue reportado ayer por Matthew Harris a través de Twitter quien publicó la imagen de la pasajera acompañada con un texto en el que citó a la aerolínea y a Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA), a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y al Aeropuerto de Ginebra.

“Vuelo 2021 Luton (Inglaterra) a Ginebra (Suiza). ¿Cómo se puede permitir esto?”, escribió el denunciante.

#easyjet beats @Ryanair to have backless seats. @IATA @EASA this is flight 2021 Luton to Geneva. How can this be allowed. @GeneveAeroport @easyJet_press @easyJet pic.twitter.com/EthMoWRR8P