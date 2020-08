¿Agosto sorpréndeme? Captan un pájaro zombie en Estados Unidos

No ha pasado ni un solo día del segundo octavo mes del año y ya comenzaron los sustos y eventos catastróficos.

La pandemia imparable, la crisis económica, política, amenazas de Trump contra TikTok y un huracán enfilándose hacia Estados Unidos… y ahora un evento aún más inexplicable.

En redes sociales se difundió un video donde aparece un aterrador… pájaro zombie.

En video solo dura unos pocos segundos y en él aparece el pájaro negro con los ojos en blanco y en una pose totalmente aterradora.

El singular video fue difundido por el usuario @Unexplained, causando la inmediata reacción de las siempre impresionables redes sociales.

Evidente hay quienes afirman que todo es un montaje y buena edición de video, pero el ave con aspecto zombie causó mucha sorpresa… y en este 2020 lo cierto es que cualquier cosa podría pasar, ¡vamos! Hasta el Cruz Azul ganó un torneo.

Is this guy okay? pic.twitter.com/LGYLwfzJC9