¡Ah caray! Balenciaga sorprende al presentar los nuevos Crocs con tacón

Si pensabas que la industria de la moda no podía sorprenderte aún más, estás equivocado. Balenciaga presentó los nuevos Crocs con tacón.

No es la primera que Crocs y Balenciaga realizan una colaboración. Sin embargo, esta última ha causado mucho revuelo debido a la forma y el estilo que tienen estos nuevos zapatos.

Este modelo bastante inusual es parte de la colección primavera-verano 2022 de Balenciaga. De acuerdo con el portal estadounidense Complex, dichos Crocs estarán disponible en dos colores: verde y negro.

Hasta el momento se desconoce la fecha de lanzamiento así como e costo que tendrán.

Cabe recordar que en 2017 ambas marcas trabajaron juntas para lanzar unos Crocs con plataforma.

En 2017 el director de Balenciaga, Demna Gvasalia dijo: "“Nos inspiramos en Crocs y trabajamos con ellos en una reinterpretación de Balenciaga. Balenciaga x Crocs no es imposible, la cuestión del gusto es un valor muy subjetivo. Veremos si esto funciona dentro de seis meses en las tiendas".

