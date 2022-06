Al salir del coma, joven descubre que su prometido la cambió por otra

El amor se acaba… y una mujer lo aprendió a la mala al descubrir que su novio la abandonó mientras estaba en coma.

La creencia de que el amor supera todas las dificultades a veces no suele ser cierta. Una pareja podría enfrentar situaciones que muchas veces pueden llegar a romper con la magia que existía entre ellos y con la promesa de un amor duradero.

Tal fue el caso de una joven australiana de tan solo 25 años, quien después de estar hospitalizada durante cinco meses mientras estaba en coma, fue abandonada por su prometido y, por si fuera poco, el hombre también la bloqueó de sus redes sociales.

Después de vivir esta terrible separación decidió continuar con su vida, sin embargo, no pudo evitar contar su experiencia a través de su cuenta de TikTok en donde su video se volvió viral.

La mujer que responde al nombre de Brie Duval, compartió a través de su cuenta de TikTok @hotcomagirl1 la historia de cómo perdió a su prometido después de entrar en coma.

La joven australiana radica en Canadá, lugar en donde vivió un aparatoso accidente automovilístico que la mantuvo en coma durante un tiempo.

Mientras viajaba en su auto, la mujer cayó de un muro de contención de 10 metros de altura, debido a la gravedad del accidente rápidamente fue trasladada en avión al Hospital de Universidad de Alberta, en donde fue atendida los siguientes cinco meses después del accidente.

Y aunque este evento marcó su vida, habría otro evento que sin duda terminaría por derrumbar su estado de salud, pues además de sufrir lesiones graves en su columna, hemorragias cerebrales, fracturas de costilla y dientes rotos, también sufrió de un corazón roto después de que su prometido la abandonó en el momento más trágico de su vida.

De acuerdo con la joven, cuando despertó del coma recordó que tenía novio con quien llevaba cuatro años de relación y con quien ya se había comprometido.

Así que inmediatamente pidió su número telefónico para comunicarse con él, sin embargo, se llevó una sorpresa al saber que el hombre nunca la visitó, la engañó, la bloqueó en todas sus redes sociales y siguió adelante con otra persona, según señala el diario The Mirror.

"Finalmente me dieron mi teléfono y mi primer pensamiento fue llamarlo y ver si sabía lo que pasó. No había ido a verme", dijo Brie a The Mirror.

