Albañil exhibe a su hija por dejar la escuela para hacer 'TikToks'.

En redes sociales se volvió viral un video sobre un albañil, quien exhibe a su hija y le enseña a ganarse la vida, luego de que ella le dijera que prefería ser influencer en lugar de estudiar.

Por medio de TikTok, el usurario @susyjimenez0 compartió un video donde se observa a una niña de nombre Estrella, con mochila y uniforme de escuela, en medio de una obra negra donde trabaja su papá.